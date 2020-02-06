Команда шоу «Лучше всех!» ищет в Мурманске талантливых участников

ООО «Красный квадрат» по заказу АО «Первый Канал» информирует о начале съемок нового сезона шоу «Лучше всех!» с Максимом Галкиным. 22 и 23 февраля редакторы программы проведут выездной кастинг в Мурманске по адресу: Кольский проспект, 51, школа современного танца «MTI Dance School».

К участию в кастинге приглашаются дети от 3 до 12 лет включительно.

Организаторы шоу предлагают юным мурманчанам поделиться своими талантами и получить возможность попасть на программу. Песни, танцы, точные и гуманитарные науки, все виды спорта, рукоделие и кулинария, стихи и проза, коммуникабельность и обаяние – любые умения хороши.