Команда «Торговый порт» стала победителем всероссийского конкурса

Команда Мурманского морского торгового порта стала победителем всероссийского конкурса «Зелёный маршрут» в номинации «Лучшая карта тропы». Портовики получили диплом за разработку нового туристического маршрута в районе Хибинских гор.

Главная идея похода состояла в том, чтобы пройти по следам первооткрывателей крупнейшего горного массива Кольского полуострова и привлечь внимание мурманчан к уникальным местам и неповторимой природе Заполярного края. За три дня портовики преодолели 35 километров от станции «Хибины» к подножью Куэльпорра, посетив перевал Рамзая и Западного Петрелиуса, высота которого достигает 850 метров .

Во время похода портовики обратили внимание, что на перевалах, названных в честь ученых-геологов Вильгельма Рамзая и Альфреда Петрелиуса, отсутствуют соответствующие обозначения, либо же они обветшали. Работники АО «ММТП» организовали ещё один поход и обозначили знаменитые перевалы памятными досками с информацией об учёных-первооткрывателях.

По итогам всероссийского конкурса, команда «Торговый порт» вошла в число 15 лучших команд со всей страны, а также была удостоена диплома за лучшую карту экологического маршрута.