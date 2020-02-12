Команда «Торговый порт» успешно начала второй этап Чемпионата города по мини-футболу

Команда «Торговый порт» одержала победу в первых играх нового этапа Высшей лиги Чемпионата города Мурманска по мини-футболу. Футбольный турнир проходит в спортивном комплексе «Пинагор» в городе Кола с осени 2019 года.

Мурманские портовики успешно отыграли несколько матчей против таких команд как «Ден-Роста» и «Росгвардия». По словам наших футболистов, встречи выдались достаточно напряженными, поскольку играть с представителями силовых ведомств непросто. Несмотря на острую борьбу, портовики удерживали инициативу и контролировали ход каждой игры.

Такой успех в начале нового этапа позволил «Торговому порту» плотно закрепиться на лидирующих позициях турнирной таблицы Чемпионата. Мурманские портовики входят в тройку лучших команд, одержав победу в 8 матчах Высшей лиги.

Стоит отметить, что футболисты градообразующего предприятия не первый раз подряд добиваются такого успеха, а игроки нашей команды признаются звездами престижного соревнования. Так, Семен Рогов оказался на третьем месте в списке лучших бомбардиров в рамках Чемпионата города, забив 19 мячей в створ ворот соперников.

В настоящий момент наша команда усиленно готовится к следующей игре, которая состоится 23 февраля в 20:00. «Торговый порт» встретится с принципиальным соперником - командой представителей Пограничного управления ФСБ РФ по западному арктическому району «Витязь».

Поздравляем наших футболистов с победой и желаем удачи в предстоящих играх второго этапа Высшей лиги Чемпионата города Мурманска!