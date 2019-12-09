Команда «Триумф» стала лучшей на конкурсе «Круче всех!»

В минувшие выходные в Мурманском областном Дворце культуры и народного творчества им. С.М. Кирова прошел областной конкурс молодежного творчества «Круче всех!». Конкурс проводился впервые. В нем приняли участие: команда Клуба молодёжных инициатив МОДК и НТ им. С.М. Кирова – «Вытворяшки», команда Мурманского государственного технического университета – «Театральная студия МГТУ», команда колледжа ФГБОУ ВО «Мурманский арктический государственный университет» - «ЗдоровейКА», команда «CHEESY8» представила Дом культуры Ленинского округа города Мурманска и последняя команда, которая боролась за звание «Круче всех!» - «Триумф» из Центра досуга молодёжи города Североморска.

Тема встречи: «Вся наша жизнь – игра!», посвященная Году театра в России. В конкурсной борьбе команды представили визитную карточку «Поколение Z» или, проще говоря, рассказ о себе, своих увлечениях, достижениях, мечтах и планах на будущее в оригинальной форме. Вторым испытанием стала интеллектуальная игра «Где логика?» – это конкурс, состоящий из трёх заданий и не требующий предварительной подготовки: участники по картинкам угадывали пословицы и поговорки, известные песни, а третьим заданием стало блиц-интервью, где конкурсанты отвечали на вопросы: «Как «пережить» Полярную ночь»? и «Как встретить Новый год незабываемо» или «Когда я был маленький я мечтал…а теперь хочу…» и другие.

В финале состязаний участников ждал творческий конкурс «Песня, оживи!» и тут команды показали свои навыки в исполнении и театрализации выбранной песни.

По результатам работы жюри, в состав которого вошли: балетмейстер студии «GRAND LIBERTY» Ансамбля эстрадного танца «Форсаж» - Ростислав Омельчук, финалист Высшей лиги КВН 2019 года, капитан команды КВН «Для вас» - Дмитрий Пауль и заместитель директора Дома молодёжи города Мурманска - Антон Кондрашов призовые места распределились следующим образом:

III место - команда «Вытворяшки» (клуб молодёжных инициатив ГОАУК МОДК и НТ им. С.М. Кирова) и команда «Театральная студия Мурманского государственного технического университета» (ФГБОУ ВО «Мурманский государственный технический университет»),

II место - команда «ЗдоровейКА» (колледж ФГБОУ ВО «Мурманский арктический государственный университет») и команда «CHEESY8» (МАУК «Дом культуры Ленинского округа города Мурманска»),

I место - команда «Триумф» (МБУК «Центр досуга молодёжи город Североморск»).