Команда «УНО» из Мурманской области завоевала «золото» чемпионата Европы по юкигассен

В прошедшее воскресенье в Кемиярви закончились снежные бои XXIII чемпионата Европы по юкигассен. В течение двух дней за звание сильнейшей боролись команды из Финляндии и России. Чемпионом европейских соревнований стала команда «УНО» – серебряный призёр регионального первенства Мурманской области по юкигассен. Второе и третье места чемпионата заняли финские команды.

Российская команда завоевала «золото» чемпионата Европы по юкигассен впервые за историю соревнований. В прошлом году «УНО» увезли серебряные медали, уступив пятикратному чемпиону – финской команде «Саликсет», а ещё два года назад мурманчане были лишь третьими.

Кроме золотых медалей участники команды «УНО» стали обладателями кубка «Fairplay» за честную и красивую спортивную игру.

Напомним, в России игры юкигассен наиболее распространены в Мурманской области и проходят уже 12 лет. В этом году снежные бои состоялись в столице Заполярья, Мончегорске, Заполярном, Кандалакше, Кировске и городе Полярные Зори.

В состав российской делегации в этом году вошли рефери Кубка Мурманской области, победитель регионального первенства – мурманская команда «Скала», а также команда из Мончегорска «RVT». Участники делегации отправились на первенство Европы благодаря поддержке министерства по внутренней политике и массовым коммуникациям Мурманской области – региональный Кубок получил финансовую поддержку министерства в рамках конкурса проектов молодежных и детских общественных объединений Мурманской области.