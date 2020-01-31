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Мурманская область. Арктика31.01.20 09:15

Команда водолазов Северного флота будет покорять «Глубину» АрМИ-2020 в Чёрном море

Сборная водолазных специалистов Северного флота прибыла сегодня в Крым для продолжения тренировок на учебно-материальной базе старейшей школы российских водолазов в Севастополе. В течение нескольких лет там проходит конкурс профессионального мастерства «Глубина» Армейских международных игр.

Возглавляет команду Северного флота старший водолазный специалист спасательного отряда капитан 3 ранга Алексей Беляев.

Все водолазы уже прошли первый этап подготовки к межфлотскому конкурсу на Северном флоте.

Подготовку к состязаниям военнослужащие начали ещё в конце октября прошлого года. Тренировки проходили на учебно-материальной базе управления поисковых и аварийно-спасательных работ Северного флота, а также в плавательном бассейне.

Как сообщает пресс-служба СФ, водолазы совершенствовали необходимые для будущих соревнований профессиональные навыки. Под водой они занимались остропкой предметов нестандартной формы, сборкой-разборкой металлоконструкций, резкой и сваркой металла. Также военнослужащие готовились к подводной борьбе и скоростному плаванию, оказанию помощи надводному кораблю и поддержанию жизнедеятельности подводной лодки, лежащей на грунте.

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