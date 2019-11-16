Команда волейболисток будет представлять Мурманскую область на международном первенстве «Локоволей»

Для девушек же 2003- 2004 г .р. это будет первый в истории турнир серии «Локоволей» среди женских команд. Этот уникальный спортивный социальный проект реализуется в 150 городах России от Калининграда до Южно-Сахалинска.

Его главная цель: популяризация волейбола, развитие детско-юношеского волейбола, повышение мастерства молодых спортсменов, укрепление дружеских связей и сотрудничества в развитии этого вида спорта между субъектами РФ и зарубежными странами.

У турнира «Локоволей», организаторами которого являются ОАО «РЖД» и волейбольные клубы «Локомотив - Калининградская область» (женский волейбольный клуб) и «Локомотив-Новосибирск» (мужской волейбольный клуб), давняя история. Для юношей в 2019 году турнир «Локоволей»пройдёт уже в 10-й раз.

Предварительные этапы по определению сильнейших команд среди федеральных округов проходят в октябре-ноябре в Уфе, Анапе, Калининграде и Новосибирске. Финал турнира пройдёт в Калининграде в ДС «Янтарный» с 23 по 26 января 2020 года и будет посвящен 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Для команд из регионов СЗФО полуфинал пройдёт в Калининграде с 20 по 23 ноября. Как сообщает комитет по физической культуре и спорту Мурманской области, представлять Мурманскую область будет сборная команда, состоящая из спортсменок ДЮСШ № 2 г . Мурманска и ДЮСШ Печенгского района (пгт Никель).

В финал соревнований выйдут команды - представители 4-х регионов, а также команда Калининграда и сборные команды Беларуси, Польши и Литвы.