Команда волейболисток будет представлять Мурманскую область на международном первенстве «Локоволей»
Для девушек же 2003-
Его главная цель: популяризация волейбола, развитие детско-юношеского волейбола, повышение мастерства молодых спортсменов, укрепление дружеских связей и сотрудничества в развитии этого вида спорта между субъектами РФ и зарубежными странами.
У турнира «Локоволей», организаторами которого являются ОАО «РЖД» и волейбольные клубы «Локомотив - Калининградская область» (женский волейбольный клуб) и «Локомотив-Новосибирск» (мужской волейбольный клуб), давняя история. Для юношей в 2019 году турнир «Локоволей»пройдёт уже в 10-й раз.
Предварительные этапы по определению сильнейших команд среди федеральных округов проходят в октябре-ноябре в Уфе, Анапе, Калининграде и Новосибирске. Финал турнира пройдёт в Калининграде в ДС «Янтарный» с 23 по 26 января 2020 года и будет посвящен 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.
Для команд из регионов СЗФО полуфинал пройдёт в Калининграде с 20 по 23 ноября. Как сообщает комитет по физической культуре и спорту Мурманской области, представлять Мурманскую область будет сборная команда, состоящая из спортсменок ДЮСШ №
В финал соревнований выйдут команды - представители 4-х регионов, а также команда Калининграда и сборные команды Беларуси, Польши и Литвы.