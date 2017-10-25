Команда юных инспекторов движения из Снежногорска едет в «Орлёнок»

С 7 по 27 ноября 2017 года во Всероссийском детском центре «Орлёнок» (г. Туапсе) состоится Всероссийский слёт юных инспекторов движения. Конкурсный отбор на право участия в тематической дополнительной общеразвивающей программе «Всероссийский слёт ЮИД» проводился среди победителей и призёров различных этапов Всероссийского конкурса юных инспекторов движения «Безопасное колесо» за период с 2015 по 2017 годы. Конкурсной комиссией были отобраны 50 команд-участников из различных регионов России.

В число победителей вошла и команда «ЮИД» школы № 269 из г. Снежногорска ЗАТО Александровск: Александр Антонов, Анастасия Вислых, Данил Маминов и Александра Светкина.

Под руководством преподавателя ОБЖ Юрия Хачковского и классного руководителя 8 «а» класса Оксаны Кухаренко ребята представили на конкурс материалы (портфолио и тематическое задание: квест-игра «Перекрёсток»), позволившие занять команде призовое место.

Победители отправятся в «Орлёнок», чтобы достойно представить Мурманскую область на Всероссийском слёте инспекторов ЮИД, узнать много нового и получить незабываемые впечатления!