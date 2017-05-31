Команда ЗАТО Александровск достойно выступила в конкурсе научно-технического творчества обучающихся Союзного государства «Таланты XXI века»

На базе Национального детского образовательно-оздоровительного центра «Зубренок» (Республика Беларусь) проходили соревнования юных изобретателей, рационализаторов и исследователей «Таланты XXI века». Участие в соревнованиях приняли 300 обучающихся в возрасте 14-18 лет из 23 команд Республики Беларусь и Российской Федерации.

Мурманскую область представляли 12 обучающихся ЗАТО Александровск из муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования «Дом детского творчества «Дриада» г.Снежногорск и муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия» г.Полярный.

Обучающиеся ЗАТО Александровск в течение шести дней соревновались в интеллектуальных конкурсах, защищали проекты, представляли свои изобретения в номинациях: «Техническое моделирование», «Техническое конструирование», «Радиоэлектроника, телемеханика, автоматика, робототехника», «Научные исследования, эксперимент, энергосберегающие технологии», «Астрономия и космонавтика», «Мультимедийные технологии», «Программирование и вычислительная техника», «Видеофильм».

По итогам соревнований представители Мурманской области показали следующие результаты: звание «Лауреат II степени» удостоен 1 человек, дипломантами стали 4 человека, специальными дипломами отмечены 2 обучающихся.