Команда «Зеленоборский на хайпе» победила в турнире КВН «Счастливое северное детство»

3 декабря в Зеленоборском состоялся турнир среди детских сборных команд КВН «Счастливое северное детство». Участие приняли 5 команд из Кандалакши, Полярных Зорь, Умбы, гп. Зеленоборский.

Команда из Полярных Зорь оказалась самой молодой по возрасту участников, что не помешало добиться высоких результатов. Команда собралась из тех, для кого сцена – родной дом.

Творческий коллектив «Бумбараш» не первый год удивляет своими театральными постановками. Он развивается под руководством талантливого режиссера Светланы Савельевой.

Поддержать земляков приехали родители и друзья участников, а главы городов стали членами жюри турнира. Как отметил глава города Полярные Зори Максим Пухов, команда города атомщиков отличалась от других собранностью, харизмой и уровнем шуток. А по словам ведущего детских КВН игр, капитана команды КВН г.Мурманска Германа Иванова, «Бумбараш» по итогам турнира можно назвать самой перспективной командой среди участников мероприятия.

По итогам турнира призовые места распределились следующим образом: 1 место – команда «Зеленоборский на хайпе» (гп. Зеленоборский) , 2 место – команда «Бумбараш» (г.Полярные Зори), 3 место – команда «Внимание, шутка!» (центр «Гармония», г.Кандалакша) и 4 место разделили сразу две команды – команда «Полярнички» (пгт.Умба) и команда «Совушки» (ДЮЦ «Ровесник»).