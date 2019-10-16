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Мурманская область. Арктика16.10.19 07:30

Командир гидрологической службы капитан-лейтенант Егор Васильев расскажет об итогах двухмесячной научно-исследовательской экспедиции

16 октября в 15.00 в Региональном центре поддержки молодёжи и добровольческих инициатив (г.Мурманск, ул. Подстаницкого, 1) состоится встреча с заместителем командира гидрологического отряда, командиром гидрологической службы капитан-лейтенантом Егором Васильевым.

На встрече Егор Михайлович расскажет школьникам, кадетам и участникам военно-патриотических клубов региона о двухмесячной научно-исследовательской экспедиции гидрографического судна «Горизонт» в Баренцевом море, поделится воспоминаниями об арктическом походе гидрографов, расскажет об океанографических работах в ранее неизученных районах.

Напомним, 11 октября гидрографическое судно Северного флота «Горизонт» под командованием капитана Виталия Хопрячкова вернулось в родную базу Мишуково после арктического похода, длившегося более двух месяцев.

За 65 дней похода гидрографическая группа Арктической океанографической экспедиции провела ряд океанографических исследований в акватории Баренцева, Карского, Восточно-Сибирского морей и моря Лаптевых, выполнила почти 13 тысяч километров маршрутного промера, съемку рельефа дна и гидрологические измерения, обследовала побережье отдельных островов арктических архипелагов Новая и Северная Земля, а также Новосибирские острова.

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