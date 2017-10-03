Командующие объединениями и командиры соединений СФ проверили знания должностных обязанностей у молодых офицеров

В объединениях и соединениях Северного флота состоялись сборы с молодыми лейтенантами-выпускниками военных вузов и военных учебных центров при гражданских учреждениях высшего профессионального образования.

Командующие объединений и командиры соединений лично проверили у лейтенантов знания должностных обязанностей и высоко оценили их настрой на прохождение дальнейшей службы на флоте. Также у лейтенантов были приняты зачёты по физической, общей и специальной подготовке.

В нынешнем году войска и силы СФ пополнило рекордное за последнее время число молодых офицеров. 33 из них окончили военные институты и училища с золотой медалью. Все лейтенанты были назначены приказом Министра обороны России на первичные должности. В сухопутных и береговых частях - командиров взводов, на кораблях и подводных лодках - на должности инженеров и командиров групп.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, молодое офицерское пополнение получили все объединения и соединения СФ, в том числе корабельный истребительный авиаполк, в который лейтенанты поступили на должности технического и лётного состава.