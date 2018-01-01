Командующий Северным флотом адмирал Николай Евменов поздравил экипажи боевых кораблей и судов обеспечения Северного флота, которые встретили Новый 2018 год вдали от родных берегов, выполняя задачи дальних походов. Он поблагодарил моряков-североморцев за вклад в укрепление обороноспособности страны и высокие личные показатели в служебной деятельности, пожелал военнослужащим и их близким здоровья и благополучия.

Вице-адмирал Николай Евменов отметил, что «Новый 2018 год для воинских коллективов Северного флота будет насыщен различными мероприятиями боевой подготовки, межвидовыми, тактическими и специальными учениями, дальними походами, конкурсами и состязаниями».

Командующий флотом нацелил личный состав на решение поставленных задач и пожелал успехов в боевой и профессиональной подготовке.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, в Средиземном море 2018 год встретил экипаж большого десантного корабля «Александр Отраковский». Ряд судов специального назначения выполняют поставленные задачи в Атлантическом океане.

К празднику североморцы подготовились заранее, в кают-компаниях и столовых установили новогодние ёлки, отрепетировали театрализованные представления и самодеятельные концерты с участием Деда Мороза. В новогоднюю ночь морякам были вручены подарки, заблаговременно переданные родными и близкими.