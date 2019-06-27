Благодаря региональной программе дополнительного благоустройства в ЗАТО Мурманской области появятся 14 детских и спортивных площадок. Об этом шла речь сегодня на встрече врио губернатора и командующего Северным флотом Александра Моисеева.

Глава региона сообщил, что побывал в ряде ЗАТО и лично убедился, насколько важен уют в местах дислокации. В рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» правительством Мурманской области разработана региональная программа дополнительного благоустройства, в рамках которой предусмотрена реализация ряда мероприятий на территории ЗАТО, в том числе установка восьми детских городков для детей различных возрастов, а также шести спортивных площадок. Программа реализуется при поддержке «Промсвязьбанка».

«Во взаимодействии с руководством региона командование Северного флота видит жизненную необходимость. Во имя главной задачи - обеспечения безопасности и обороны государства – такое тесное взаимодействие всегда было, есть и будет. По-другому эту задачу решить нельзя», – отметил Александр Моисеев.

Командующий ознакомил главу региона с основными направлениями развития Северного флота на современном этапе. В первую очередь, это обновление корабельной, авиационной и береговой составляющих, получение современного вооружения. Также идет серьезное обновление инфраструктуры, в особенности на арктических островах и побережье Северного Ледовитого океана.