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Мурманская область. Арктика19.01.18 16:40

Командующий Северным флотом и главы регионов и муниципалитетов обсудили вопросы соцобеспечения военнослужащих и членов их семей

Сегодня в штабе Северного флота под руководством командующего флотом адмирала Николая Евменова состоялось селекторное совещание по вопросам социального обеспечения военнослужащих и членов их семей в местах базирования флота.

Помимо командного состава объединений, соединений и воинских частей флота, в селекторном совещании приняли участие губернатор Мурманской области Марина Ковтун, председатель Мурманской областной Думы Сергей Дубовой, глава администрации Мурманска Андрей Сысоев, ряд министров правительств  Мурманской и Архангельской областей, а также главы администраций закрытых административно-территориальных образований и муниципалитетов, на территории которых базируются основные объединения и соединения Северного флота.

Открывая совещание, командующий Северным флотом адмирал Николай Евменов отметил, что «многие социальные вопросы, чувствительные для военнослужащих и членов их семей, благодаря совместной работе с правительством субъектов Российской Федерации, личной работе губернаторов, глав администраций районов, городов и ЗАТО решаются положительно».

В числе вопросов, которые требуют совместного решения с главами регионов и местных администраций, командующий Северным флотом обозначил обучение детей в гарнизонах флота в средних учебных общеобразовательных учреждениях в одну смену, обеспеченность детей военнослужащих местами в детских дошкольных учреждениях, особенно в ясельных группах, наличие детских и спортивных площадок в гарнизонах и военных городках, наличие и состояние объектов культурно-досугового и торгово-бытового обслуживания военнослужащих и членов их семей, наличие крупных сетевых магазинов, транспортное обеспечение гарнизонов и медицинское обеспечение военнослужащих и членов их семей,  вопросы трудоустройства жен военнослужащих, проживающих в военных гарнизонах.

В ходе совещания было уточнено, что в подавляющем большинстве гарнизонов (Архангельск, Северодвинск, Нарьян-Мар, Мурманск, Заозерск, Мончегорск, Оленегорск, Видяево, Североморск-3) полностью решены вопросы с обеспечением детей военнослужащих местами в детских дошкольных учреждениях. Вместе с тем, перспективные планы развития таких гарнизонов, как Алакуртти, Печенга, Спутник требуют увеличения количества мест в ясельных группах, совершенствования культурно-досугового, транспортного и торгово-бытового обеспечения.

По итогам совещания главы регионов и местных администраций поддержали командование Северного флота в планах социального развития гарнизонов и военных городков, взяли на контроль ряд вопросов, требующих совместного решения, наметили основные направления совместной деятельности на ближайшую перспективу. 

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