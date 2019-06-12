Командующий Северным флотом наградил победителей чемпионата Вооруженных сил по баскетболу

В Североморске командующий Северным флотом вице-адмирал Александр Моисеев вчера встретился с командой, которая одержала победу на первом чемпионате Вооруженных сил Российской Федерации по баскетболу.

Вице-адмирал Александр Моисеев лично поздравил каждого игрока сборной с заслуженной победой и вручил почётную грамоту. Также командующий Северным флотом поблагодарил за плодотворную работу главного тренера команды — судью Северного военного флотского суда Руслана Тесленко — и тренера Олега Литвинова.

В первом чемпионате ВС РФ по баскетболу приняли участие 12 команд из всех военных округов и Северного флота, Воздушно-космических сил, Военной академии ВКО (Тверь), Воздушно-космической академии имени А.Ф. Можайского, Военной академии РХБ защиты имени С.К. Тимошенко и Военной академии противовоздушной обороны, Государственного летного испытательного центра имени В.П. Чкалова, Московского высшего общевойскового командного училища и Военного учебно-научного центра ВВС (Воронеж).

Соревнования проходили в Москве на спортивной базе ЦСКА с 13 по 17 мая. В финальном матче североморцы со счетом 75:57 обыграли команду Восточного военного округа и по праву завоевали золотые медали.

Как сообщает пресс-служба СФ, в победоносную команду Северного флота вошли 13 военнослужащих из различных войсковых частей, в том числе из экипажей тяжёлого атомного ракетного крейсера «Пётр Великий» и эскадренного миноносца «Адмирал Ушаков», а также из арктической мотострелковой бригады.