Командующий Северным флотом наградил победителей «Командирских стартов»

В спортивном комплексе «Старт» в городе Североморске состоялось торжественное закрытие военно-спортивных соревнований на кубок командующего Северным флотом «Командирские старты».

Церемонию закрытия провёл командующий Северным флотом Герой России вице-адмирал Александр Моисеев. Он поздравил победителей и призеров, а также пожелал им достойно представить флот на Всеармейских состязаниях.

В военно-спортивных соревнованиях «Командирские старты» приняли участие более 50 офицеров, занимающих командные должности в соединениях и частях Кольской флотилии разнородных сил, подводных силах, армии ВВС и ПВО и армейском корпусе.

В течение трёх дней командиры сдавали нормативы на силу, быстроту, выносливость и точность. Офицеры, от лейтенанта до генерал-лейтенанта, подтягивались, толкали гири, бегали, плавали и стреляли из пистолета Макарова.

Победители были объявлены в номинациях: командиры взводов, рот, групп и боевых частей, командиры батальонов, полков и кораблей, командиры соединений и объединений. Также были определены лучшие команды.

В категории «командующий объединением» первое место поделили командующий армией ВВС и ПВО генерал-лейтенант Александр Отрощенко и командир армейского корпуса генерал-майор Дмитрий Краев.

В категории «командир соединения» первое место занял командующий дивизией ПВО генерал-майор Сергей Москвичёв.

В командном зачёте среди отдельных рот и батальонов первое место заняли офицеры отдельного морского инженерного полка, среди соединений золото досталось командирам центра материально-технического обеспечения, среди объединений первой стала команда офицеров армейского корпуса.

Как сообщает пресс-служба СФ, командирские старты проходят на Северном флоте пятый год подряд и уже стали традиционными. Их участники, показавшие наилучшие спортивные результаты, отправятся защищать честь Северного флота на Всеармейских соревнованиях, которые состоятся в ноябре в Москве.