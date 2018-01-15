Командующий Северным флотом напутствовал молодых лейтенантов на успешную службу

На Северном флоте состоялась традиционная встреча представителей командования Северного флота с молодыми лейтенантами - выпускниками высших военных учебных заведений 2017 года.

Напутствуя лейтенантов на добросовестное служение Отечеству, командующий Северным флотом адмирал Николай Евменов рассказал о традициях офицерского корпуса флота, целях и задачах стоящих перед офицерами сегодня. Командующий особенно отметил важность принимаемых мер по обеспечению безопасности в доверенной Северному флоту Арктической зоне и обратил внимание на «возросший уровень ответственности офицерского состава флота, к которому ныне принадлежат вчерашние выпускники военных вузов».

В ходе проведения встречи адмирал Николай Евменов довёл молодым офицерам итоги боевой подготовки соединений, кораблей и частей Северного флота в 2017 учебном году и подчеркнул, что в воинских коллективах Северного флота есть достаточно высококвалифицированных специалистов, готовых передать свой богатый профессиональный опыт молодым офицерам.

В нынешнем году, в соответствии с планом комплектования соединений и частей СФ, на флот прибыли более 150 лейтенантов-выпускников высших военных учебных заведений. Все они были назначены на должности, и уже несколько месяцев получают первый опыт офицерской службы. Многие из них успели зарекомендовать себя как ответственные, добросовестные военнослужащие, грамотные специалисты и командиры.

Половина прибывших лейтенантов пополнила ряды плавсостава надводных кораблей и подводных лодок Северного флота. Остальные офицеры распределены в соединения армии ВВС и ПВО, армейского корпуса, береговых войск и другие части Северного флота, в соответствии с военно-учетными специальностями.

Как сообщает пресс-служба СФ, сборы с офицерами-выпускниками военных вузов проводятся на Северном флоте ежегодно. Для молодых офицеров они дают возможность обсудить с командованием Северного флота насущные вопросы материально-бытового и социального характера, а также получить необходимую информацию об особенностях службы в Заполярье.