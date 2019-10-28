Командующий Северным флотом открыл Музей связи

В Североморске в честь 100-летия Войск связи ВС РФ состоялось торжественное открытие Музея связи Северного флота. Мероприятие прошло в расположении подвижного узла связи СФ под руководством командующего флотом Героя России вице-адмирала Александра Моисеева.

Гостями и участниками открытия музея стали заслуженные работники связи и ветераны Северного флота, военнослужащие и гражданский персонал управления связи штаба флота, а также соединений и объединений. Также в торжествах приняли участие юнармейцы, мурманские нахимовцы и североморские кадеты.

Вице-адмирал Александр Моисеев поздравил флотских связистов с открытием музея, выразил благодарность ветеранам, вместе с начальником связи флота контр-адмиралом Андреем Герасимовым перерезал традиционную красную ленту перед входом в музей и осмотрел представленную экспозицию.

Музей связи Северного флота насыщен экспонатами олицетворяющими историю развития системы связи флота. Вниманию посетителей предложены проверенные временем отечественные полевые телефоны, телеграфные аппараты и радиостанции, а также действующая модель телеграфа и телетайпа, с помощью которой посетители могут посылать сообщения друг другу в интерактивном зале.

Отдельно представлены образцы техники связи периода Великой Отечественной войны. Центральное место в этой экспозиции занимает работоспособная бортовая радиостанция американского танка «Шерман», которая была поднята водолазами Северного флота с борта затопленного в в 1945 году сухогруза Томас Дональдсон и восстановлена силами военных связистов флота.

Как сообщает пресс-служба СФ, помимо основной экспозиции, на плацу были представлены современные образцы военной техники, подвижные комплексы связи и радиоэлектронной разведки, а также мобильные системы радиоэлектронного противодействия.

В день открытия музей посетило более 200 человек.

Первое музейное образование, посвящённое связистам Северного флота - комната истории связи была открыта 8 мая 1985 года, в преддверии 40-летия Великой Победы в одном из зданий на территории штаба Северного флота. Решение о её создании было принято за год до этого на военно-исторической конференции, посвящённой 50-летию образования службы связи Северного флота.

В 2015 году было принято решение об обновлении фондов музея и переносе его на территорию Центра связи СФ. Подготовка помещения, ремонт и реставрация фондов закончилась в октябре 2019 года.