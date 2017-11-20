Командующий Северным флотом передал артиллерийскому музею идентификационную табличку танка «Шерман»

Командующий Северным флотом вице-адмирал Николай Евменов принял участие в торжественных мероприятиях, посвящённых 110-летию Русского военно-исторического общества в Санкт-Петербурге. В рамках праздника прошла церемония открытия памятной доски на здании Военно-исторического музея артиллерии, инженерных войск и войск связи, которому в прошлом году был передан средний танк «Шерман», поднятый водолазами Северного флота с затопленного в Баренцевом море американского транспорта «Томас Дональдсон».

Командующий Северным флотом вице-адмирал Николай Евменов поздравил коллектив Артиллерийского музея с открытием памятной доски в честь 110-летия Русского военно-исторического общества. Вместе с памятным адресом и фотокартиной первого поднятого танка «Шерман» командующий флотом подарил идентификационную табличку от боевой машины, ставшей экспонатом музея. Эта табличка, размещавшаяся внутри корпуса танка возле места механика-водителя, была также поднята на поверхность водолазами, а затем отреставрирована и обрамлена в стекло специалистами Северного флота.

Командование флота придает большое значение военно-патриотическому воспитанию и историко-культурному образованию личного состава и гражданской молодёжи. Для решения этой задачи на Северном флоте организована работа поискового движения в местах военных сражений. Создан взвод исторической бронетехники времён Великой Отечественной войны, восстановленной до ходового состояния специалистами ремонтно-восстановительного батальона. Регулярно проводятся военно-исторические реконструкции боёв периода обороны советского Заполярья и выставки исторического оружия и амуниции в гарнизонах флота, сообщает пресс-служба Северного флота.