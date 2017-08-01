Командующий Северным флотом поставил задачи экипажам боевых кораблей по укреплению воинской дисциплины

Сегодня командующий Северным флотом вице-адмирал Николай Евменов поставил задачи личному составу соединений ракетных, противолодочных и десантных кораблей СФ по укреплению воинской дисциплины и созданию безопасных условий военной службы.

На митинге, посвященном началу месячника сплочения воинских коллективов, вице-адмирал Николай Евменов отметил, что «основной целью месячника является создание во флотских коллективах атмосферы сознательной воинской дисциплины, товарищества, взаимопомощи и взаимоуважения, исключения случаев рукоприкладства, хамства и неуважительного отношения к сослуживцам».

Командующий СФ подчеркнул, что «особая роль в создании безопасных условий службы в воинских коллективах отводится младшим командирам и командирам подразделений, которые должны предпринять максимум усилий для формирования сплоченных воинских коллективов, основанных на принципах воинского товарищества и взаимовыручки».

Аналогичные митинги под руководством командиров объединений и соединений состоялись сегодня во всех гарнизонах СФ.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, в ходе месячника сплочения воинских коллективов в частях и на кораблях СФ спланировано более 100 различных профилактических мероприятий с личным составом, в том числе инструкторско-методические занятия, лекции и доклады на тему сплочения воинских коллективов, культурно-досуговые и спортивные мероприятия, встречи с военными прокурорами, представителями военных следственных отделов и гарнизонных военных судов с целью повышения правовой грамотности военнослужащих.