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Мурманская область. Арктика23.08.19 17:21

Командующий Северным флотом поздравил флотскую сборную, занявшую третье место на всеармейском этапе конкурса «Аварийный район»

Командующий Северным флотом вице-адмирал Александр Моисеев поздравил военнослужащих сборной флота, успешно выступившей на всеармейском конкурсе «Аварийный район» Армейских международных игр 2019 года.

Соревнования проходили с 10 по 16 августа на базе межвидового учебного центра Минобороны России в городе Сергиев Посад под руководством начальника 12-го Главного управления Министерства обороны Российской Федерации генерал-майора Игоря Колесникова.

В упорной борьбе североморцы уступили только профессионалам-спасателям из 12-го главка Минобороны и ракетных войск стратегического назначения, заняв призовое третье место. Этот результат – лучший для команды Северного флота, которая выступает в конкурсе «Аварийный район» второй год подряд.

В качестве тренеров при подготовке флотской сборной выступали лучшие специалисты подразделений РХБЗ, инженерного обеспечения, а также спортивные инструкторы. Элементы горной подготовки отрабатывались на скалодроме воинской части береговых войск флота. Координировал подготовку команды начальник отделения ядерной безопасности управления ядерного обеспечения Северного флота капитан 2 ранга Юрий Исаев.

Как сообщает пресс-служба СФ,  конкурс аварийно-спасательных подразделений «Аварийный район» Армейских международных игр состоит из трех этапов: «Специальная полоса», «Эстафета» и «Победный рывок». В ходе них военнослужащие должны продемонстрировать свои профессиональные навыки и отличную физическую подготовку, преодолевая различные препятствия, стреляя из табельного оружия по мишеням, оказывая первую медицинскую помощь условно пострадавшим товарищам. Также военнослужащие занимаются тушением пожара, ведут радиационную разведку местности в средствах защиты и выполняют различные специальные задачи.

 

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