Командующий Северным флотом поздравил личный состав бригады морской пехоты с профессиональным праздником

Сегодня исполняется 314 лет со дня образования морской пехоты России. С этим праздником личный состав Киркенесской Краснознаменной бригады морской пехоты Северного флота поздравил командующий Северным флотом вице-адмирал Александр Моисеев.

«Морских пехотинцев всегда отличали высокая боевая выучка, профессионализм, мужество и беззаветная преданность Отчизне. Именно на них возложены особые функции мобильного и стремительного решения государственных задач во благо защиты России», - отметил Александр Моисеев.

Командующий флотом высоко оценил деятельность морских пехотинцев в ходе 2019 учебного года. Морские пехотинцы Северного флота регулярно выполняют задачи на полигонах Кольского полуострова, а также на кораблях и судах Северного флота в самых различных районах Мирового океана. Они добиваются успеха не только в боевой подготовке, но и в экспедиционной, исследовательской деятельности в суровых условиях Крайнего Севера и Арктики. Первая комплексная экспедиция Северного флота на архипелаг Новая Земля, удостоенная национальной премии «Хрустальный компас», прошла с участием техники и личного состава бригады морской пехоты.

В 2019 учебном году личный состав подразделений морской пехоты Северного флота показал высокие профессиональные результаты, выполняя поставленные задачи на арктическом побережье Северного Ледовитого океана и на ряде арктических островов.

Как сообщает пресс-служба СФ, сегодня морские пехотинцы Северного флота несут службу не только в Кольском Заполярье, но и вдали от пунктов постоянной дислокации. В настоящее время подразделения бригады морской пехоты успешно выполняют задачи в составе групп противодействия терроризму на борту ракетного крейсера «Маршал Устинов», спасательного буксира «СБ-406» и танкера «Вязьма» у южного побережья Африканского континента.

Командующий Северным флотом вице-адмирал Александр Моисеев выразил уверенность, что и в будущем «морская пехота будет достойно продолжать героические традиции российского воинства, всегда оставаясь профессионально подготовленным авангардом Российской Армии».