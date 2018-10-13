Командующий Северным флотом поздравил специалистов гидрографической службы с профессиональным праздником

В День гидрографа ВМФ России специалистов гидрографической службы Северного флота поздравил командующий флотом адмирал Николай Евменов.

Он отметил заслуги гидрографов-североморцев в систематическом изучении Арктики, а также подчеркнул, что успешные действия кораблей и подводных лодок Северного флота, которые выполняют задачи во всех океанах Земли, но в первую очередь в морях Северного Ледовитого океана были бы немыслимы без навигационно-гидрографического и гидрометеорологического обеспечения.

Как сообщает пресс-служба СФ, командующий Северным флотом выразил особую благодарность труженикам гидрографической службы и Арктической океанографической экспедиции, экипажам гидрографических кораблей и судов, которые успешно выполнили плановые научно-исследовательские и практические задачи в Баренцевом, Карском, Восточно-Сибирском морях и в море Лаптевых во время летнего периода обучения, а также обеспечили действия арктической группировки кораблей и судов Северного флота во время дальнего похода и участия в манёврах «Восток-2018».

Адмирал Николай Евменов пожелал всем военнослужащим и гражданскому персоналу гидрографической службы Северного флота крепкого здоровья, бодрости духа и дальнейших успехов в профессиональной деятельности.