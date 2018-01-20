Командующий Северным флотом поздравил военных инженеров с профессиональным праздником

Командующий Северным флотом адмирал Николай Евменов поздравил военнослужащих инженерных частей и подразделений флота с профессиональным праздником – Днем инженерных войск, который отмечается 21 января.

«Военные инженеры Северного флота регулярно выполняют ответственные задачи, обеспечивающие безопасность военнослужащих и гражданского населения - обезвреживают и уничтожают взрывоопасные находки времен Великой Отечественной войны, очищают от взрывоопасных предметов войсковые полигоны и стрельбища, на высоком качественном уровне решают задачи инженерного обеспечения учений и тренировок войск и сил флота», - говорится в поздравлении.

Командующий Северным флотом пожелал военным инженерам дальнейших успехов в решении возложенных на них задач, совершенствования профессионального мастерства и полевой выучки.

В течение 2017 года сапёры инженерных подразделений и частей Северного флота выполнили 45 выездов на обезвреживание и уничтожение взрывоопасных предметов. В ходе этой работы было обезврежено и уничтожено около 900 взрывоопасных предметов времен Великой Отечественной войны, в том числе 97 артиллерийских снарядов, 293 минометных мины, 99 гранат, 3 авиационных боеприпаса, около 500 других взрывоопасных предмета.

В течение прошлого года военными инженерами в зоне ответственности Северного флота было проверено на наличие взрывоопасных предметов более 1200 гектаров земельных участков и около 10 различных объектов.

В прошлом учебном году военнослужащие отдельного морского инженерного батальона Северного флота неоднократно принимали участие в инженерном обеспечении учений сухопутных и береговых войск флота в арктической зоне на полуострове Таймыр и на Кольском полуострове.

Своё профессиональное мастерство военные инженеры Северного флота уверенно демонстрировали и при участии в состязаниях Армейских международных игр в конкурсах «Безопасный маршрут» и «Инженерная формула». По итогам Всеармейских соревнований среди инженерных частей МО РФ расчёт инженерной машины разграждения отдельного морского инженерного батальона признан лучшим в Вооруженных силах Российской Федерации.

Без участия военных инженеров флота не обходятся военно-исторические реконструкции и военно-спортивные праздники Северного флота, в которых инженерные подразделения обеспечивают использование имитационных боеприпасов и пиротехники.