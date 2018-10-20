Командующий Северным флотом поздравил военных связистов с профессиональным праздником

Сегодня командующий Северным флотом адмирал Николай Евменов поздравил специалистов управления связи штаба Северного флота, флагманских связистов объединений и соединений, военнослужащих боевых частей и подразделений связи кораблей, подводных лодок и береговых частей с праздником военных связистов – 99-й годовщиной со дня образования Войск связи.

Он отметил заслуги флотских связистов в обеспечении управления силами и войсками флота, подчеркнув высокую ответственность, которая лежит на плечах военных связистов.

Как сообщает пресс-служба СФ, адмирал Николай Евменов пожелал всем военным связистам и гражданскому персоналу управления и узлов связи Северного флота крепкого здоровья, бодрости духа и успехов в профессиональной деятельности.