Мурманская область. Арктика12.06.19 15:50
Командующий Северным флотом поздравил воинов-североморцев с Днём России
Командующий Северным флотом Герой Российской Федерации вице-адмирал Александр Моисеев поздравил воинов-североморцев с Днём России. Он отметил, что этот государственный праздник является одним из самых молодых в стране и призван служить сплочению граждан.
Вице-адмирал Александр Моисеев пожелал личному составу крепкого здоровья, успехов в боевой и повседневной деятельности во благо Отечества.
Сегодня в честь Дня России торжественные построения и митинги прошли на кораблях и в береговых частях Северного флота. На кораблях и судах обеспечения флота были подняты Государственный и Военно-морской флаги, а также флаги расцвечивания.
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Последние комментарии
jack
12.06.19 10:07
денежки на COSA GRANDIOSA явно уже выделены и на самый верх доложено ,что прямо завтра об'ект уже будет на 100% в эксплуатации. а теперь,между дел выясняется,что строить некому. а когда,со временем,
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Валентина
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NOUDIMON
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