Командующий Северным флотом поздравил воинов-североморцев с Днём России

Командующий Северным флотом Герой Российской Федерации вице-адмирал Александр Моисеев поздравил воинов-североморцев с Днём России. Он отметил, что этот государственный праздник является одним из самых молодых в стране и призван служить сплочению граждан.

Вице-адмирал Александр Моисеев пожелал личному составу крепкого здоровья, успехов в боевой и повседневной деятельности во благо Отечества.

Сегодня в честь Дня России торжественные построения и митинги прошли на кораблях и в береговых частях Северного флота. На кораблях и судах обеспечения флота были подняты Государственный и Военно-морской флаги, а также флаги расцвечивания.