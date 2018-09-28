Командующий Северным флотом поздравит воспитанников Мурманского НВМУ с посвящением в нахимовцы

Сегодня в Мурманском Нахимовском военно-морском училище состоится церемония посвящения в нахимовцы учащихся первого курса (5-х классов). Торжественное обязательство нахимовца дадут 80 ребят, которые были зачислены в училище летом 2018 года.

Церемония состоится на плацу перед главным административно-учебным корпусом училища. В торжествах примет участие командующий Северным флотом адмирал Николай Евменов, представители руководства Мурманской области и администрации города-героя Мурманска, а также родители и родственники нахимовцев.

В ходе проведения торжественного мероприятия состоится дефиле роты барабанщиков. Юные нахимовцы готовились к церемонии с начала учебного года. После уроков они занимались строевой подготовкой, а также учили текст торжественного обязательства.

По окончании церемонии, уже в расположении подразделений, новопосвящённым нахимовцам будут вручены удостоверения личности воспитанников Мурманского НВМУ и ноутбуки.