Командующий Северным флотом представил командному составу своего нового заместителя по материально-техническому обеспечению

Командующий Северным флотом адмирал Николай Евменов представил командному составу флота своего заместителя по материально-техническому обеспечению генерал-майора Виктора Воронова.

Генерал-майор Виктор Владимирович Воронов родился в 1961 году в Воронеже. В 1983 году окончил Омское высшее общевойсковое командное училище и проходил службу в мотострелковых частях Забайкальского и Туркестанского военных округов. В 1994 году с должности начальника штаба отдельного учебного разведывательного батальона поступил в Военную академию тыла и транспорта, после окончания которой был назначен в Северо-Кавказский военный округ заместителем командира мотострелковой дивизии по тылу.

С 2002 по 2004 годы обучался в Военной академии Генерального штаба ВС РФ, затем проходил службу в Дальневосточном и Сибирском военных округах на должностях заместителя командующего объединением по тылу, начальником тыла округа. Был заместителем командующего войсками Западного военного округа по материально-техническому обеспечению.

В январе 2018 года был назначен на должность заместителя командующего Северным флотом по материально-техническому обеспечению.

Имеет государственные награды Российской Федерации и медали Министерства обороны.