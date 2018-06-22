Командующий Северным флотом примет участие в акции «Свеча памяти», посвящённой Дню памяти и скорби

22 июня в 4 часа утра в главной базе Северного флота – Североморске на военном мемориальном кладбище возле часовни начнётся акция, посвящённая Дню памяти и скорби. В ней примет участие командующий Северным флотом адмирал Николай Евменов, военнослужащие и жители города, а также байкеры из мотоклуба «Ночные волки», которые второй год подряд приезжают в Североморск их Москвы ради этой цели.

Как сообщает пресс-служба СФ, в акции «Свеча памяти» участвуют все гарнизоны Северного флота в Мурманской и Архангельской областях. Митинги пройдут в исторической базе флота – городе воинской славы Полярном возле мемориального комплекса «Морская душа» в 11 часов, в главной базе подводных сил – Гаджиево – в полдень. Гарнизон подводников Заозерск подхватит эстафету памяти в 18.30 на мемориальном комплексе «Звездочка». В Видяево «Свеча памяти» будет поддержана в 20.00 на площади у памятника Федору Алексеевичу Видяеву.