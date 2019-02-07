Командующий Северным флотом провёл методическое занятие с комсоставом флота на БДК «Георгий Победоносец»

Вчера на борту большого десантного корабля (БДК) «Георгий Победоносец» командующий Северным флотом адмирал Николай Евменов провёл показное занятие по методике приёма и оценки первой задачи курса боевой подготовки надводного корабля.

В занятии приняли участие командующие объединениями, командиры и главные специалисты соединений, начальники управлений, отделов и служб флота, а также командиры кораблей.

Начиная учебное мероприятие, адмирал Николай Евменов отметил, что «первая курсовая задача является фундаментом подготовки корабля и его экипажа к выполнению своих главных функций». Командующий Северным флотом обратил внимание на то, что «в процессе боевой учёбы должна быть отработана не только слаженность экипажа, но и его военно-морская культура, а также качество содержания материальной части корабля».

В ходе показного занятия участникам были доведены требования руководящих документов по организации и методике приема курсовой задачи по боевой и повседневной организации корабля, его приготовлению к бою и походу.

Затем обучаемым была показана методика приема курсовой задачи командиром соединения с офицерами штаба соединения в ходе контрольного корабельного боевого учения.

Подобные занятия проводятся ежегодно в соответствии с требованиями Главного командования Военно-Морского Флота России. Помимо выработки у обучаемого командного состава и главных специалистов флота единого понимания организации отработки, приёма и оценки курсовой задачи, данное мероприятие позволяет провести полную проверку качества содержания корабля и оценить подготовленность его экипажа к действиям по своему предназначению.

Как сообщает пресс-служба СФ, каждый раз при проведении показных занятий выбирается корабль, экипаж которого ранее не принимал участия в таких мероприятиях. В прошлом году подобное занятие проходило на борту ракетного крейсера «Маршал Устинов», годом ранее — на борту большого противолодочного корабля «Адмирал Левченко».