Командующий Северным флотом провёл приём граждан по личным вопросам

Командующий Северным флотом вице-адмирал Александр Моисеев провёл приём граждан по личным вопросам. Среди граждан, обратившихся к командующему, были военнослужащие и работники Северного флота. Встреча состоялась в Доме офицеров Североморска.

Большинство вопросов, которые рассмотрел вице-адмирал Александр Моисеев в ходе приёма, касались дальнейшего прохождения службы рядом офицеров и других категорий военнослужащих по контракту.

По итогам встречи командующий Северным флотом дал ряд поручений ответственным должностным лицам по подготовке решений проблемных вопросов.

За первое полугодие 2019 года в адрес командующего Северным флотом в общей сложности поступило 415 обращений от граждан, связанных с деятельностью флота. 92 из обратившихся являются военнослужащими Северного флота. Порядка 80 процентов обращений поступили по электронной почте orog_sf@mil.ru через электронную приёмную Минобороны России на Северном флоте. На все запросы были даны ответы в установленные законом сроки.

Как сообщает пресс-служба СФ, работе с обращениями граждан командование Северного флота придаёт большое значение. Записаться на личный приём к командующему флотом, который проводится ежемесячно в зависимости от графика работы командующего, может каждый желающий по телефону 6-15-51 в рабочее время.