Командующий Северным флотом провёл рабочее совещание с руководством военной полиции и ВАИ Министерства обороны РФ

В Североморске командующий Северным флотом адмирал Николай Евменов провёл рабочее совещание с начальником Главного управления военной полиции Министерства обороны Российской Федерации генерал-лейтенантом Владимиром Ивановским и начальником военной автомобильной инспекции МО РФ полковником Сергеем Постниковым.

Как сообщает пресс-служба СФ, обсуждались вопросы организации взаимодействия при решении задач обеспечения комплексной безопасности различных мероприятий, проводимых на территории военных гарнизонов и воинских частей.

Как отметил адмирал Николай Евменов, «Северный флот предоставил все необходимые силы и средства для качественного проведения практических занятий в рамках сборов командного состава органов и подразделений военной полиции Вооруженных Сил Российской Федерации».

В ходе практических занятий по различным видам подготовки, проведение которых спланировано в различных гарнизонах Северного флота, используется авиационная техника армии ВВС и ПВО Северного флота, новейшие противодиверсионные катера проекта «Грачонок», автомобильная и бронетанковая техника. В ряде практических занятий и тренировок совместно с подразделениями морской полиции примут участие военнослужащие Северного флота, из состава отрядов по борьбе с подводно-диверсионными силами.

Сбор руководящего состава органов и подразделений военной полиции Вооружённых Сил Российской Федерации начался на базе Северного флота 27 мая и продлится ещё несколько дней. В учебно-методических мероприятиях сбора принимают участие более 300 военнослужащих военной полиции Вооруженных Сил Российской Федерации.