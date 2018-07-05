Командующий Северным флотом провёл селекторное совещание по вопросам развития военно-патриотического движения «Юнармия»

В штабе Северного флота вчера под руководством командующего флотом адмирала Николая Евменова состоялось совещание с представителями правительства Мурманской области и муниципалитетов региона по вопросам развития Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического движения (ВВПОД) «Юнармия».

Помимо командного состава объединений, соединений и воинских частей флота, в селекторном совещании приняли участие заместитель губернатора Мурманской области Анатолий Векшин, начальник Мурманского регионального штаба ВВПОД «Юнармия» Алмаз Биктимеров, а также Главы администраций закрытых административно-территориальных образований и муниципалитетов, на территории которых базируются основные объединения и соединения Северного флота, и должностные лица, отвечающие за координацию движения «Юнармия».

Открывая совещание, командующий Северным флотом адмирал Николай Евменов отметил, что «вопросы военно-патриотического воспитания молодёжи сегодня являются одним из приоритетных и перспективных направлений деятельности Минобороны России, в котором активно участвуют и все без исключения воинские коллективы Северного флота».

В ходе совещания обсуждались перспективы развития военно-патриотического движения «Юнармия» в Мурманской области, наиболее эффективные формы взаимодействия между воинскими коллективами Северного флота, муниципалитетами, образовательными учреждениями и общественными объединениями, , осуществляющими военно-патриотическое воспитание на территории области.

Командованием флота также были подняты вопросы о повышении статуса руководителей юнармейского движения, планировании и координации деятельности ВВПОД «Юнармия» в масштабе Мурманской области в целом, возможностях дополнительного финансирования на областном и муниципальном уровнях плановой деятельности юнармейского движения и активного освещения данной тематики в региональных и муниципальных средствах массовой информации.

На сегодняшний день численность юнармейцев в зоне ответственности Северного флота составляет более 7 тысяч человек, из них на долю Мурманской области приходится региональное отделение, в состав которого вошли 82 отряда общей численностью в 2098 подростков.

В летнем периоде в Мурманской области на базе воинских частей были развернуты 6 военно-патриотических лагерей дневного пребывания, в которых на данный момент уже отдохнули более 160 юнармейцев.