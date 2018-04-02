Командующий Северным флотом провёл совещание с представителями профсоюзов гражданского персонала

Командующий Северным флотом адмирал Николай Евменов провёл служебное совещание с представителями профессиональных союзов гражданского персонала работающего в воинских частях и учреждениях Северного флота. Заседание состоялось 30 мартав Североморском доме офицеров.

В совещании приняли участие командиры воинских частей и начальники учреждений, в которых трудится большое количество гражданских работников. Обсуждались вопросы, связанные с медицинским обеспечением гражданского персонала, с предоставлением отгулов за переработку, с оценкой условий труда на рабочих местах, с дополнительными выплатами и т.п.

С докладами выступили председатель территориальной организации Северного флота профессионального союза гражданского персонала Вооружённых сил Российской Федерации (ГП ВС РФ), заместитель председателя североморской городской организации профсоюза ГП ВС РФ Елена Бекетова и председатель первичной профсоюзной организации отряда судов обеспечения Северного флота Геннадий Дашкевич.

На вопросы профсоюзных активистов ответили заместитель командующего флотом по финансово-экономической работе подполковник Юрий Данилов, начальник управления кадров Северного флота контр-адмирал Геннадий Демков и начальник медицинской службы СФ полковник медслужбы Юрий Закревский, а также ряд других командиров и начальников.

Как сообщает пресс-служба СФ, завершая совещание, командующий Северным флотом адмирал Николай Евменов объявил, что подобные встречи станут регулярными для оперативного решения текущих вопросов гражданского персонала ВС РФ, служащих в учреждениях и частях Северного флота.