Командующий Северным флотом проверил Беломорскую военно-морскую базу

Командующий Северным флотом адмирал Николай Евменов совершил рабочую поездку в Беломорскую военно-морскую базу (ВМБ) для проверки хода испытаний атомных подводных лодок «Казань» и «Князь Владимир», ремонта тяжёлого атомного ракетного крейсера «Адмирал Нахимов», а также для решения вопросов строительства, военно-патриотической работы, оперативной и боевой подготовки.

В рамках посещения Беломорской ВМБ командующий Северным флотом провёл встречу с губернатором Архангельской области, которая входит в зону ответственности флота, наряду с Мурманской областью, Республикой Коми островами Северного Ледовитого океана и материковым побережьем ряда северных субъектов России.

Адмирал Николай Евменов и глава региона Игорь Орлов обсудили вопросы подготовки молодёжи к военной службе, военно-патриотического воспитания и военно-шефской работы, обучения студентов вузов в военных учебных центрах по востребованным на флоте специальностям, а также уделили внимание развитию объектов инфраструктуры совместного пользования.

Как сообщает пресс-служба СФ, командующий Северным флотом также побывал в Архангельском морском кадетском корпусе, где пообщался с воспитанниками и пригласил их посетить военные корабли в Северодвинске.