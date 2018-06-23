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Мурманская область. Арктика23.06.18 11:00

Командующий Северным флотом проверит силы, участвующие в сбор-походе в Баренцевом море

Сегодня утром командующий Северным флотом адмирал Николай Евменов вышел в район проведения учений группировки ударных сил флота в Баренцевом море на борту ракетного крейсера «Маршал Устинов». Командующий лично проверит организацию управления силами в море и работу походного штаба непосредственно на командном пункте, развёрнутом на крейсере. Также он оценит профессионализм экипажей при выполнении заключительных боевых упражнений сбор-похода кораблей Северного флота – морскому артиллерийскому бою и подавлению закрытых береговых позиций условного противника. Стрельбы по морским и береговым целям проведут экипажи эскадренного миноносца «Адмирал Ушаков» и ракетного крейсера «Маршал Устинов» из артиллерии универсального калибра – 130-миллиметровых установок АК-130.

Как сообщает пресс-служба СФ,  после учения адмирал Николай Евменов подведёт промежуточные итоги самого масштабного за последние 10 лет сбор-похода разнородных сил Северного флота в Баренцевом море, который продолжается с 13 июня.

В масштабных манёврах задействовано 36 боевых кораблей, подводных лодок и судов обеспечения, порядка 20 летательных аппаратов, более 150 единиц вооружения, военной и специальной техники береговых ракетно-артиллерийских и сухопутных войск, морской пехоты и войск ПВО.

Экипажи кораблей, подводных лодок, самолётов и вертолётов выполнили более 70 боевых упражнений. 19 из них – с боевой стрельбой по морским, воздушным и береговым целям.

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