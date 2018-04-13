Командующий Северным флотом вручил Боевое знамя новому командиру бригады морской пехоты

Вчера командующий Северным флотом адмирал Николай Евменов в торжественной обстановке вручил Боевое знамя Киркенесской отдельной Краснознамённой бригады морской пехоты Северного флота и погоны полковника новому командиру соединения Кириллу Никулину, который был назначен на должность приказом Министра обороны России.

Церемония состоялась в Подмосковье на территории одной из воинских частей, в которой временно размещёны североморцы, принимающие участие в тренировках главного военного парада, посвящённого Дню Победы в Великой Отечественной войне.

9 мая по Красной площади пройдут 413 морских пехотинцев Северного флота под Боевым знаменем своего соединения во главе с командиром – полковником Кириллом Никулиным.

Как сообщает пресс-служба СФ, в прошлый День Победы колонну североморцев возглавлял полковник Валерий Федянин, погибший осенью 2017 года при исполнении воинского долга в Сирийской Арабской Республике. Его именем был назван противодиверсионный катер Кольской флотилии разнородных сил Северного флота.