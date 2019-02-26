Командующий Северным флотом вручил государственные и ведомственные награды отличившимся офицерам

Вчера в Североморске состоялось заседание Военного совета Северного флота с участием командующих объединениями, командиров соединений, кораблей и воинских частей. Перед началом мероприятия командующий Северным флотом адмирал Николай Евменов вручил государственные и ведомственные награды ряду офицеров, проявившим мужество, отвагу и героизм при выполнении воинского долга, а также за высокие показатели в служебной деятельности.

В соответствии с указами Президента Российской Федерации орденом «За военные заслуги» награждён капитан 2 ранга Сергей Артемьев, медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени капитан 2 ранга Шамиль Гаджиев, а медалью Суворова — подполковник Дмитрий Давыскиба, майоры Денис Андрющенко, Сергей Иванов и капитан-лейтенант Иван Кухаренко.

Как сообщает пресс-служба СФ, также командующий вручил отдельным начальникам управлений, отделов и служб Северного флота медали Министерства обороны Российской Федерации «За воинскую доблесть» I и II степени, «За укрепление боевого содружества» и «За отличие в учениях».