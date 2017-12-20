Командующий Северным флотом вручил награды отличившимся офицерам

В ходе прошедшего на Северном флоте заседания Военного совета командующий Северным флотом вице-адмирал Николай Евменов вручил государственные и ведомственные награды отличившимся офицерам.

В соответствии с указом президента России за заслуги в укреплении обороноспособности страны, высокие личные показатели в служебной деятельности и многолетнюю добросовестную службу в Военно-морском флоте орденом «За морские заслуги» был награжден начальник штаба Беломорской военно-морской базы СФ капитан 1 ранга Александр Нельга.

Знаком отличия «За безупречную службу» (25 лет на георгиевской ленте) отмечен командир отдельного дивизиона судов обеспечения Северного флота капитан 2 ранга Виктор Говера.

Медали Суворова удостоен начальник отдела одного из управлений Северного флота капитан 2 ранга Андрей Братишкин.

За обеспечение участия сил Северного флота в Главном Военно-морском параде в Санкт-Петербурге и Кронштадте медалью «За участие в Главном Военно-морском параде» награждены начальник управления поисковых и аварийно-спасательных работ Северного флота капитан 1 ранга Владимир Горбань и начальник медицинской службы Юрий Закревский.

Также командующий Северным флотом адмирал Николай Евменов поздравил с 99-летием военной контрразведки и вручил ценные подарки ряду офицеров управления ФСБ России по Северному флоту.