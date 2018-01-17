Командующий Северным флотом вручил награды отличившимся офицерам

Сегодня в ходе заседания Военного совета Северного флота командующий СФ адмирал Николай Евменов вручил государственные и ведомственные награды отличившимся офицерам.

В соответствии с указом Президента России за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при выполнении воинского долга, заслуги в укреплении обороноспособности страны, высокие личные показатели в служебной деятельности и многолетнюю добросовестную службу орденом Мужества был награжден заместитель командующего по авиации 45-й армии ВВС и ПВО Северного флота полковник Игорь Матковский.

Знаком отличия «За безупречную службу» (30 лет на георгиевской ленте) награждены главный штурман штурманской службы 45-й армии ВВС и ПВО Северного флота полковник Олег Гончаренко и заместитель командующего по ПВО 45-й армии ВВС и ПВО полковник Игорь Разумовский.

Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени с мечами была вручена заместителю начальника одного из управлений Северного флота капитану 1 ранга Алексею Петрушину.

Также ряд старших офицеров был награждён медалями Суворова и Жукова.