Командующий Северным флотом вручил награды отличившимся офицерам
Сегодня в ходе заседания Военного совета командующий Северным флотом адмирал Николай Евменов вручил государственные награды отличившимся офицерам.
Как сообщает пресс-служба Северного флота, в соответствии с Указом Президента России за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при выполнении воинского долга, медалью Жукова награждены старший инспектор – лётчик отдела боевой подготовки авиации ВВС и ПВО Северного флота полковник Анатолий Ултургашев и старший штурман корабельного истребительного полка армии ВВС и ПВО Северного флота подполковник Сергей Хамидулин.
Медали Суворова удостоен заместитель начальника территориального авиационного полка армии ВВС и ПВО Северного флота майор Алексей Марков.
Командиру 43-й дивизии ракетных кораблей Северного флота контр-адмиралу Феликсу Менькову объявлена благодарность от Министра обороны Российской Федерации.