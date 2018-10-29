Командующий Северным флотом вручил награды подчинённым
Командующий Северным флотом адмирал Николай Евменов вчера вручил государственные и ведомственные награды отличившимся военнослужащим.
В соответствии с указом Президента России за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при выполнении воинского долга, а также за многолетний добросовестный труд орденом Почёта был награждён военный комиссар Архангельской области генерел-майор запаса Григорий Багинский.
Медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени удостоены начальнипк службы военных сообщений флота капитан 1 ранга Азер Адигезалов и заместитель командира мотострелкового батальон арктической бригады майор Артём Меновщиков.
Медаль Жукова командующий флотом вручил командиру ракетного дивизиона отдельной береговой ракетно-артиллерийской бригады подполковнику Андрею Евсеенко.
Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени с мечами награждён командир взвода отдельной мотострелковой бригады Северного флота старший лейтенант Александр Зимин.
Знак отличия Георгиевский крест IV степени командующий прикрепил на грудь заместителя командира взвода – командира орудия отдельной мотострелковой бригады старшины Михаила Черепова.
Как сообщает пресс-служба СФ, благодарности Президента Российской Федерации объявлены начальнику Центра материально-технического обеспечения Северного флота капитану 1 ранга Александру Кравчуку и старшеиму специалисту аварийно-спасательного отряда Северного флота капитану 2 ранга Денису Крецу.
Медалей «Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов» и «Адмирал «Флота Советского Союза Горшков» были удостоены начальник медицинской службы Северного флота молковник медслужбы Юрий Закревский и начальник управления поисковых и аварийно-спасательных работ Северного флота капитан 1 ранга Владимир Горбань соответственно.