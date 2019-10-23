Командующий Северным флотом высоко оценил итоги комплексной экспедиции на Землю Франца-Иосифа

В рамках вчерашней пресс-конференции, посвященной результатам комплексной экспедиции Северного флота и Русского географического общества (РГО) на архипелаг Земля Франца-Иосифа, командующий Северным флотом вице-адмирал Александр Моисеев, под общим руководством которого состоялась экспедиция, рассказал о её основных итогах.

Как отметил вице-адмирал Александр Моисеев, особенностью нынешней комплексной экспедиции стало то, что совместно с военнослужащими Северного флота на борту спасательного буксирного судна «Алтай» в ней приняли участие научная группа РГО и национального парка «Русская Арктика», а также кинодокументалисты Русского географического общества.

Непосредственно в исследованиях были задействованы два экспедиционных отряда.

Основу первого из них составили военнослужащие базы Северного флота «Арктический трилистник», расположенной на острове Земля Александры. Во взаимодействии с инспекторами национального парка «Русская Арктика» они реконструировали маршрут британского исследователя Фредерика Джексона, которым он прошёл в 1897 году по острову Земля Александры. Кроме этого, были исследованы объекты немецкой метеостанции «Кладоискатель» периода Великой Отечественной войны, которая также была обнаружена на острове Земля Александры.

15 августа с выходом из Североморска спасательного буксирного судна «Алтай» начался главный этап Комплексной экспедиции, который продолжался до успешного возвращения в базу 27 сентября.

Поход «Алтая» стал самым продолжительным походом судна неледового класса в районе архипелага Земли Франца-Иосифа, а также рекордным по широтности свободного плавания (820 16’ северной широты). Судном пройдено более 4,5 тысячи миль, при этом общая протяжённость съёмки рельефа дна способом маршрутного промера составил более 4,5 тысяч километров.

СБС «Алтай» стал самым крупным судном прошедшим проливами Неймаера и Бута.

Впервые с середины XX века были исследованы оставленная фактория на острове Пахтусова и разрушенная фашистской подводной лодкой «U-711» полярная станция в Заливе Благополучия на Новой Земле.

Командующий Северным флотом обратил внимание, что комплексной экспедицией выполнены уникальные океанологические и гидрографические исследования:

уточнена максимальная глубина Баренцева моря, составившая 632 м ;

впервые в истории выполнены маршрутные промеры по всей протяжённости проливов Северо-Восточный, Неймаера, а также в северной части пролива Бута между островом Грили и островом Угольные Копи, что дало представление о распределении глубин и возможностях здесь судоходства;

уточнены координаты критических точек для определения границ территориальных вод Российской Федерации и её экономической зоны.

По итогам работы Комплексной экспедиции Северного флота и РГО зафиксировано образование новых географических объектов на архипелагах Новая Земля и Земля Франца-Иосифа:

пяти островов в бухте Визе на Северном острове Новой Земли;

острова Литтрова и пролива между ним и островом Галля;

визуально подтверждён факт разрушения полуострова Месяцева острова Ева-Лив. Образовавшийся остров имеет дальнейшую тенденцию к разрушению;

отмечена устойчивость существования нового острова в заливе Гунтера архипелага Земля Франца-Иосифа.

Вице-адмирал Александр Моисеев также подчеркнул, что в ходе данной экспедиции особое внимание уделялось проведению исторических экспериментов. Были уточнены координаты наиболее важных объектов истории освоения архипелага, установлено несоответствие современных названий ряда мысов историческим: мысов Оргель, Флигели и Баттенберг, собраны и подготовлены для передачи в национальный парк «Русская Арктика» коллекции артефактов. Силами экспедиционного отряда были выполнены мероприятия по сохранению объектов исторического наследия на островах Грили и Алджера, предприняты поиски места захоронения Георгия Седова, а также следов береговой группы Валериана Альбанова.

Результатом исторических экспериментов комплексной экспедиции стали реконструкция и повторение маршрутов Юлиуса Пайера, открывшего в 1874 году самый северный мыс Евразии – мыс Флигели; Фредерика Джексона, в 1897 году описавшего остров Земля Александры и Ивлина Болдуина, открывшего в 1899 году остров Грэм-Белл.

Проложив маршрут экспедиционного отряда в местах связанных с подвигом, Георгия Седова и Валериана Альбанова, удалось получить результаты, по-новому освещающие события, связанные с этими историческими личностями.

В рамках экспедиции была проведена патриотическая акция «Три флага над архипелагом». В ходе акции были установлены Государственные флаги Российской Федерации в самой северной точке Евразии - на мысе Флигели острова Рудольфа, на мысе Флора острова Нортбрук и на утесе Луначарского острова Гукера.

Эта акция стала данью памяти гражданскому подвигу капитана 1 ранга Исхака Ислямова, который, в условиях начавшейся Первой мировой войны, в 1914 году впервые поднял Русский флаг над архипелагом.

Также она была проведена в честь 90-летия первого подъёма флага СССР над архипелагом, который совершил в 1929 году полярный исследователь Отто Шмидт. Во многом благодаря этим событиям сегодня Земля Франца-Иосифа это неотъемлемая часть Российской Федерации.

Командующий Северным флотом отметил, что совместная работа североморцев с представителями научной группы Русского географического общества и национального парка «Русская Арктика» позволила приобрести богатый опыт проведения системных исследований и получить качественно новые знания о самом северном архипелаге России – Земля Франца-Иосифа, а также об определенных районах архипелага Новая Земля.

Экипаж СБС «Алтай» и научно-исследовательская группа с честью выполнили поставленные задачи и вернулись с богатыми научными трофеями. Благодаря их работе на картах Баренцева и Карского морей скоро появятся данные о рельефе дна, уточнится береговая черта островов и граница территориальных вод России.

Как сообщает пресс-служба СФ, комплексная экспедиция Северного флота и Русского географического общества на архипелаге Земля Франца-Иосифа была анонсирована Президентом РГО Сергеем Шойгу весной 2019 года и продолжалась с 1 августа по 27 сентября 2019 года.

При подготовке экспедиции был учтён опыт комплексной экспедиции Северного флота на архипелаге Новая Земля, проведенной при поддержке Русского географического общества в 2018 году. Эта первая комплексная экспедиция была организована по инициативе Главнокомандующего ВМФ России адмирала Николая Анатольевича Евменова, когда он ещё занимал должность командующего Северным флотом. Экспедиция на Новую Землю получила поддержку со стороны Русского географического общества, также ей была присуждена национальная премия «Хрустальный компас» в номинации «Путешествия и экспедиции».