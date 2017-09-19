Командующий ВДВ России Андрей Сердюков попал в ДТП в Мурманской области

Он был доставлен с травмами в военный госпиталь, его жизни ничего не угрожает. Об этом сегодня сообщает Минобороны РФ.

15 сентября 2017 года на автодороге в Кольском районе Мурманской области водитель частного легкового автомобиля не справился с управлением и, выехав на встречную полосу, допустил столкновение с двигавшимся в составе воинской колонны микроавтобусом.

В результате дорожно-транспортного происшествия, о котором «Арктик-ТВ» сообщало, командующий Воздушно-десантными войсками генерал-полковник (Андрей) Сердюков и сопровождавшие его военнослужащие получили травмы.

По данным министерства, пострадавшие военнослужащие были оперативно доставлены в военный госпиталь, где им была оказана медицинская помощь. Состояние здоровья командующего ВДВ характеризуется медиками как удовлетворительное. Его жизни ничего не угрожает.