Команды из Оленегорска и Снежногорска стали победителями областного конкурса для молодёжи с ограниченными возможностями здоровья «Большие гонки»

В минувшую субботу в Мурманском областном Дворце культуры и народного творчества им. С.М. Кирова прошел областной конкурс для молодёжи с ограниченными возможностями здоровья «Большие гонки».

Команды-участницы из Мурманска, Североморска, Оленегорска, Снежногорска, Мончегорска и посёлка Кильдинстрой представили название, эмблему, девиз и приветствие. Конкурсанты удивляли зрителей и членов жюри акробатическими этюдами, музыкальными композициями и танцевальными номерами. На спортивно-игровых площадках участники продемонстрировали ловкость, выносливость и взаимовыручку. Они выполняли упражнения с обручами и мячами, отвечали на вопросы викторины и изображали различные виды спорта.

Все команды были награждены специальными дипломами, а победителями конкурса стали оленегорская команда социально-реабилитационного отделения граждан пожилого возраста и инвалидов с группой дневного пребывания молодых инвалидов и снежногорская команда «Чемпион» Дома детского творчества «Дриада».