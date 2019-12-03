Команды КВН из сухопутных и береговых войск Северного флота победили в региональной лиге КВН

Команда отдельной арктической мотострелковой бригады «Сборная Алакуртти» и бригады морской пехоты Северного флота «Суровые парни» приняли участие в финальной игре мурманской лиги КВН.

Конкуренцию им составили три гражданские команды «Для вас», «Сверхразум», «Семейные ценности» и сборная главного управления МЧС по Мурманской области «Ой, всё».

По итогам трёх конкурсов победу между собой разделили «Сборная Алакуртти» и «Ой, всё!». Они набрали одинаковое количество очков и завоевали право отправиться на фестиваль в Сочи. Также команды были удостоены денежного приза.

Второе место с небольшим отставанием от лидеров также поделили «Суровые парни» из морской пехоты и мурманская команда «Сверхразум». Сборные «Для Вас» и «Семейные ценности» соответственно оказались на третьей и четвёртой позиции.

Как сообщает пресс-служба СФ, особенностью команды-победителя от арктической бригады Северного флота стало то, что она состоит из одного человека – старшего лейтенанта Артёма Халуева. Как объясняет сам чемпион мурманской областной лиги КВН, он просто решил попробовать свои силы и это у него отлично получилось.