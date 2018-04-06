Команды Мурманской области отправились на чемпионат Европы по юкигассен

Сегодня делегация Мурманской области отправилась в финский Кемиярви на XXIII чемпионат Европы по юкигассен. В состав делегации вошли рефери Кубка Мурманской области, команды-призёры регионального первенства: мурманские «Скала» и «Уно», кандалакшская «Войта», – а также команда из Мончегорска «RVT».

Игры юкигассен проходят в Мурманской области уже 12 лет. В этом году снежные бои состоялись в столице Заполярья, Мончегорске, Заполярном, Кандалакше, Кировске и городе Полярные Зори. Лучшая команда регионального кубка имеет возможность отправиться на первенство Европы благодаря поддержке министерства по внутренней политике и массовым коммуникациям Мурманской области – кубок получил финансовую поддержку министерства в рамках конкурса проектов молодежных и детских общественных объединений Мурманской области.

Напомним, в прошлом году по итогам двухдневных снежных баталий золото чемпионата Европы по юкигассен осталось у финской команды «Саликсет» – пятикратного обладателя кубка. Серебро завоевала мурманская команда «Уно». Сборная команда Мурманска заняла четвертую строчку чемпионата, команды «Звезда Пушкина» из Мурманска и «Вектор» из города Полярные Зори смогли дойти до четвертьфинала.