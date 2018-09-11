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Мурманская область. Арктика11.09.18 08:30

Команды Северного флота завоевали призы международного фестиваля спорта «Гольфстрим-2018»

Более 200 человек военнослужащих Северного флота приняли участие в спортивных состязаниях третьего международного фестиваля спорта «Гольфстрим», который прошёл в городе-герое Мурманске.

Более 70 представителей соединений надводных кораблей, подводных лодок, частей армии ВВС и ПВО, а также армейского корпуса Северного флота приняли участие в легкоатлетическом забеге «Мурманская миля» по Кольскому мосту. Наиболее подготовленные спортсмены бежали с флагами своих команд.

Любители зимнего плавания из числа военнослужащих Северного флота участвовали в традиционном заплыве через Кольский залив. Их команду возглавил заместитель командующего Северным флотом по вооружению капитан 1 ранга Юрий Трипольский.

Команды североморцев стали чемпионами в пляжном волейболе, заняли второе место в мини-футболе и третье – в пляжном регби.

Как отметил командующий флотом адмирал Николай Евменов, выступая на открытии фестиваля «Гольфстрим», в следующем году Северный флот развернёт не только выставку боевой и исторической техники, проведёт показательные выступления морских пехотинцев, но и примет участие в гонках на шестивёсельных ялах.

Как сообщает пресс-служба СФ, всего в фестивале были задействованы более 500 военнослужащих Северного флота. За соблюдением правопорядка вместе с гражданскими коллегами следили военные полицейские.

На площадках фестиваля работали выставки современной и исторической военной техники. Легендарные танки ИС-3 и Т-34, а также самоходные артиллерийские установки СУ-100, ИСУ-152 и АСУ-85 уже участвовали в открытых показах. Восстановленный до рабочего состояния знаменитый ночной бомбардировщик – биплан По-2 оказался на всеобщем обозрении впервые и пользовался огромной популярностью среди гостей фестиваля.

Перед гостями фестиваля в течение дня выступили две группы рукопашного боя - морских пехотинцев и арктических мотострелков.

Макароны по-флотски и гречневая каша из полевых кухонь, свежевыпеченный хлеб из пекарни смогли попробовать все желающие.

Пункт отбора на военную службу по контракту посетили около 100 человек. Из них каждый четвёртый подал заявление и приступил к оформлению документов для поступления на военную службу на кораблях и в частях Северного флота.

 

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