Команды Северной военной хоккейной лиги продолжают борьбу за кубок командующего Северным флотом

В Мурманской области прошли пять хоккейных матчей в рамках чемпионата Северного флота.

В гарнизоне флотских авиаторов Североморск-3 развернулась борьба между командой штаба и управления Северного флота «К-21» и «Палубник», состоящей из военнослужащих истребительных авиаполков.

По окончании основного времени матча, на табло был равный счет 3:3. В дополнительное время командам не удалось реализовать ни одной шайбы. Итог игры решила серия буллитов, в которых сильнее оказалась команда «К-21», выиграв матч со счётом 4:3.

После окончания матча, командующий Северным флотом Герой России вице-адмирал Александр Моисеев вручил капитанам команд традиционные пироги.

Для болельщиков и любителей хоккея работала полевая кухня с горячим чаем и кашей.

В других гарнизонах флота также пошли динамичные и интересные хоккейные игры. В первом дивизионе команда отдельной арктической бригады «Арктика» на своей ледовой площадке в поселке Алакуртти обыграла «Торос» центра материально-технического обеспечения со счетом 10:4.

Как сообщает пресс-служба СФ, во втором дивизионе в городе Полярный «Бастион» отдельной береговой ракетно-артиллерийской бригады уступил хоккеистам команды «Полярная звезда» пограничного управления по Западному Арктическому району со счетом 2:7.

Хоккейная команда «Штурм» отдельной мотострелковой бригады в домашнем матче переиграла счетом 8:3 сборную соединения подводных лодок «Последний аргумент».

В третьем дивизионе, игра прошла в главной базе флота – Североморске. Команда соединения ракетных кораблей «Абордаж» со счетом 9:7 победила хоккеистов тяжёлого авианесущего крейсера «Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов» «Авианосец».